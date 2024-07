POL-H: Limmer: Polizei sucht nach Zeugen zu einem Raub auf zwei Minderjährige

Hannover (ots) - Am Dienstagmorgen, 23.07.2024, ist ein 90-jähriger Mann aus Hannover an der Haltestelle "Klingerstraße" in der Podbielskistraße mit einer einfahrenden Stadtbahn zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ...

mehr