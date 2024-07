POL-MG: Einbrecher in Windberg und Venn unterwegs - Werkzeuge aus Autos und Garage entwendet

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter mutmaßlicher Ladendieb flüchtete am Mittwoch, 17.Juli, aus einem Edeka-Markt an der Hofstraße. Dabei verletzte er einen Angestellten, der ihn an der Flucht hindern wollte. Gegen 19.55 Uhr fiel einem 20-jähigen Mitarbeiter des Edeka-Marktes an der Hofstraße auf, wie ein Kunde an der Kasse vorbei den Laden verlassen wollte. Als der Angestellte ihn bat, in seinen Rucksack schauen ...

