Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter mutmaßlicher Ladendieb flüchtete am Mittwoch, 17.Juli, aus einem Edeka-Markt an der Hofstraße. Dabei verletzte er einen Angestellten, der ihn an der Flucht hindern wollte.

Gegen 19.55 Uhr fiel einem 20-jähigen Mitarbeiter des Edeka-Marktes an der Hofstraße auf, wie ein Kunde an der Kasse vorbei den Laden verlassen wollte. Als der Angestellte ihn bat, in seinen Rucksack schauen zu dürfen, stieß der Unbekannte ihm den Ellenbogen in die Rippen und lief über die Hofstraße in Richtung Hardterbroicher Straße davon.

Einsatzkräfte der Polizei fahndeten ohne Erfolg nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, auffällig groß (etwa 1,80 - 1,90 Meter) und von dünner Statur. Sein Haar ist sehr kurz rasiert. Der Tatverdächtige hat einen dunklen Teint und Tätowierungen an beiden Unterarmen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Cargohose und eine graue Strickjacke.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

