POL-MG: Infostand der Kriminalpolizei am Minto

Mönchengladbach (ots) - An der Erzbergerstraße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch haben Unbekannte zwischen Montag, 15. Juli, 23 Uhr, und Dienstag, 16. Juli, 16.30 Uhr, einen Einbruch in eine Gaststätte verübt und unter anderem Bargeld aus einer Kasse entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Täter in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster mit Gewalt eindrückten. Sie suchten nach Wertgegenständen ...

