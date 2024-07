POL-MG: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag, 13. Juli, 16.30 Uhr und Montag, 15. Juli, 9.15 Uhr in einen Frisörsalon an der Stephanstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch das Oberlicht an der Eingangstür Zugang zum Laden. Anschließend entwendeten sie Bargeld, zwei Haarschneidemaschinen und zwei Haartrockner. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas ...

