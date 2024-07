POL-MG: Garage und Auto an der Karstraße aufgebrochen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Wochenende an zwei Tatorten im Mönchengladbacher Stadtteil Windberg Firmenfahrzeuge geöffnet und daraus Werkzeug entwendet. An der Annakirchstraße in Windberg schlugen Unbekannte zwischen Samstag, 13. Juli, 15 Uhr, und Montag, 15. Juli, 8 Uhr, eine Scheibe an einem Ford Transit ein. Durch das entstandene Loch griffen sie ins innere und betätigten den Türgriff. Aus dem ...

