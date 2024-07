Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Windberg: Autoknacker erbeuten Werkzeug

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Wochenende an zwei Tatorten im Mönchengladbacher Stadtteil Windberg Firmenfahrzeuge geöffnet und daraus Werkzeug entwendet.

An der Annakirchstraße in Windberg schlugen Unbekannte zwischen Samstag, 13. Juli, 15 Uhr, und Montag, 15. Juli, 8 Uhr, eine Scheibe an einem Ford Transit ein. Durch das entstandene Loch griffen sie ins innere und betätigten den Türgriff. Aus dem Fahrzeuginnenraum nahmen sie mehrere Werkzeuge mit.

Ebenfalls in Windberg an der Franz-Hitze-Straße gelangten Unbekannte an Werkzeug, das sich in einem roten VW Caddy befunden hatte. Diese Tat ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr.

Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen bestehen könnte. Sie bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell