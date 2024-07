Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Dessousgeschäft

Mönchengladbach (ots)

Ein 24-jähriger Mann hat sich am Dienstag, 16. Juli, um 16.10 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft für Dessous an der Hindenburgstraße zwei Frauen in schamverletzender Weise gezeigt.

Im Bereich der Umkleiden entblößte er sich und zeigte sich einer Mitarbeiterin und einer Kundin nackt. Dabei berührte er sein Geschlechtsteil. Die hinzugerufene Polizei stellte seine Personalien fest und erteilte ihm einen Platzverweis. Sie leitete ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein. (jn)

