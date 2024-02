Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffiti-Schmierereien

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter schmierten in der Zeit von Freitag bis Montag Graffiti an die Fassade des Volkshauses in der Landsberger Straße in Meiningen. Vermutlich dieselben Täter besprühten auch die Plakate der Bahnunterführung nahe des Templerweges sowie der Bushaltestelle in der Ernststraße. Angaben zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0045024/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell