Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Hotel

Dillstädt (ots)

In der Zeit von Sonntagabend 19:30 Uhr bis Montagmorgen 08:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Dorfstraße in Dillstädt. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume und verließen den Bereich anschließend in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0044689/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell