POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autoknacker am Werk

Haiterbach (ots) - In eine Wohnung eingedrungen ist ein noch unbekannter Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagabend in Haiterbach. Der Täter brach in die in einem Mehrparteienhaus in der Altnuifraer Straße befindliche Wohnung ein und durchsuchte dort zumindest zwei Kommoden. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ...

