Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwerk führt zu Garagenbrand

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Freitag kam es um etwa 19 Uhr in Kölleda zu einem Garagenbrand. Nachdem Unbekannte einen Böller in eine Garage geworfen hatten, fing diese Feuer. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten herbei und löschten den Brand. Ein Ausbreiten der Flammen wurde somit verhindert. Die Polizei sicherte anschließend Böllerreste und ermittelt nun wegen Brandstiftung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell