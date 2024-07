Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in zwei Wohnungen und eine Werkstatt im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 17. Juli, hat die Kriminalpolizei einen Wohnungseinbruch in der Gladbacher Innenstadt und einen weiteren im Ortsteil Giesenkirchen aufgenommen. Außerdem meldete eine Werkstatt in Rheydt einen Einbruch, bei dem hochwertiges Werkzeug entwendet wurde.

An der Windhorststraße fiel einer 65-jährige Mieterin gegen 20 Uhr auf, dass sich Unbekannte in ihrer Abwesenheit gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und dort nach Beute gesucht hatten. Nach ersten Erkenntnissen fehlte jedoch nichts. Ermittler der Kriminalpolizei stellten Einbruchspuren an der Wohnungstür fest und vermuten, dass die Täter zwischen 13 und 20 Uhr in die Räume eindrangen.

Zuvor hatte eine 42-Jährige an der Kleinenbroicher Straße um 16 Uhr ebenfalls einen Einbruch in ihre Wohnung festgestellt. Auch hier fand die Kriminalpolizei Aufbruchspuren an der Wohnungstür, die unbekannte Täter vermutlich zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr dort verursachten. Nach Angaben der Mieterin entwendeten sie diverse Wertsachen.

Neben den beiden Wohnungen war eine Werkstatt an der Mühlenstraße in Rheydt betroffen: Mitarbeiter hatten morgens gegen 8 Uhr festgestellt, dass die Tür zum Haupteingang beschädigt war. Drinnen erkannten sie, dass Unbekannte diverse Werkzeuge entwendet hatten, darunter auch hochwertiges Elektrowerkzeug und Zubehörteile. Die Tat ereignete sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten mögliche Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

