POL-HF: Motorroller entwendet - Polizei stellt Tatverdächtige

Vlotho (ots) - (jd) Dem Mitarbeiter eines Supermarktes am Mühlenweg fielen am Dienstag (11.6.), um 14.22 Uhr mehrere Männer auf, die das Geschäft betraten. Eine dieser Personen war dem Mann schon aus einem vorherigen Ladendiebstahl bekannt, sodass er die Männer beobachtete. Sie verteilten sich zunächst in dem Geschäft und verständigten sich via Handzeichen. Während ein Mann dann zunächst eine Packung Zigaretten ...

