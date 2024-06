Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Wohnung - Unbekannte geben sich als Monteure aus

Herford (ots)

(jd) Gestern (11.6.) gab sich ein bisher unbekannter, etwa 180-190cm großer Mann als Monteur eines Handwerksbetriebes aus, der Wasserleitungen in einem Mehrparteienhaus kontrollieren sollte. Um etwa 14.00 Uhr ließ eine Seniorin den Mann aufgrund dieser Erklärung in ihre Wohnung an der Straße Vorm Holzschlinge. Der Mann ging sogleich in ihr Badezimmer und öffnete die dortigen Wasserhähne. Wenige Minuten später erschien ein zweiter Mann in dem Badezimmer und bat seinen "Kollegen" um Hilfe. Da beide nicht ins Badezimmer zurückkehrten, sah die Herforderin nach dem Rechten und stellte fest, dass diverse Schränke und Schubladen in ihrer Wohnung geöffnet waren. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten die beiden Unbekannten eine Schmuckschatulle samt diverser Schmuckstücke sowie ihre Geldbörse, in der sich Bargeld und persönliche Dokumente und Bankkarten befanden. Der Mann, der zunächst an der Wohnungstür klingelte, ist 45-50 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und trug dunkelblaue Turnschuhe. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die gestern zwischen 14.00 und 14.20 Uhr an der Straße Vorm Holzschlinge etwas beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Die Polizei Herford weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass keine unbekannten Personen in ein Haus oder eine Wohnung gelassen werden sollten. Wenn Monteure oder Handwerker erscheinen, die nicht selber beauftragt worden sind, sondern angeben, sie seien zum Beispiel von der Hausverwaltung geschickt worden, sollten sich die Anwohner zunächst rückversichern. Bei dem angeblichen Unternehmen oder der Hausverwaltung sollte unter einer selbst recherchierten Nummer die Richtigkeit erfragt werden. Beim geringsten Zweifel sollte nicht die Tür geöffnet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell