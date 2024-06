Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes prallt gegen Baum - 22-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Auf der Bielefelder Straße ereignete sich heute (11.6.) am frühen Morgen ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Herforder fuhr gegen 02.20 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Herford, als er auf Höhe der Einmündung Am Hainkamp die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Nach ersten Angaben des Herforders, wollte er einem Tier ausweichen, dass plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Mercedes rutschte durch das Ausweichmanöver in den angrenzenden Straßengraben und prallte dort gegen einen Baum, wo das Auto schlussendlich zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 3.650 Euro.

