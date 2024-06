Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Einbruchsdiebstähle von Golfschlägern - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(um) Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall der besonderen Einbruchsdiebstähle in Bünde Hüffen. In der Nacht zu Freitag (07.06.) gelang es dort bislang unbekannten Tätern in der Raffaelstraße mehrere Golfschläger aus einem zuvor aufgebrochen Gartenhaus zu entwenden. Anschließend benutzten die Diebe diese Sportgeräte und verschafften sich damit gewaltsam Zugang auf einem Nachbargrundstück durch eine Plane in einen Geräteschuppen . In dem Gerätehäuschen wurden diverse Schränke durchsucht. Inwiefern dort Beute gemacht wurde, müssen die Geschädigten noch klären. Zudem beschädigten die Täter in dem Schuppen eine Außenwand mit einer dort vorhandenen Axt. Der Schaden in den Fällen wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Wohnsiedlung am Tatort geben? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell