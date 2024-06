Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung- Zeugen beobachten Schlangenlinienfahrt

Enger (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (8.6.) konnten Zeugen auf der Wertherstraße einen Verkehrsteilnehmer beobachten, wie dieser gegen 17.55 Uhr mit seinem Ford Mondeo in Schlangenlinien unterwegs war. Im Bereich der Einmündung der Westerengerstraße fuhr das Fahrzeug so weit nach rechts, dass es zu einem "Fast-Zusammenstoß" mit einem Baum kam. Durch die starke Gegenlenkung geriet der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn und bremste anschließend so stark ab, dass das nachfolgende Fahrzeug nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Im weiteren Verlauf der Fahrt über die Bielefelder Straße, dem Westfalenring und dann in Richtung Enger-Innenstadt kam es mehrfach zu ruckartigen Lenkbewegungen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug an der Halteranschrift anschließend auffinden. Die Überprüfung des von den Zeugen beschriebenen Fahrers ergab, dass es sich um einen 31-Jährigen aus Enger handelt. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf, so dass der Verdacht bestand, das der Engeraner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Dem 31-Jährigen wurden auf der Polizeiwache Herford entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurden ihm deutlich untersagt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

