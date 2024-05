POL-NE: Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach einem 25-jährigen Mann aus Dormagen

Neuss (ots) - Am Montag (29.04.), in der Zeit von 07:45 bis 17:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw, der auf einem Parkplatz an der Stresemannallee geparkt stand, ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in ...

