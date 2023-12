POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Herscheid (ots) - Zeugen informierten die Polizei am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr, über mehrere Jugendliche, die am Parkplatz an der Applauskurve (L707, Nordhelle) offenbar illegales Feuerwerk zündeten und mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schossen. Ein Zeuge nahm die Verfolgung eines Autos auf, das zu der Gruppe gehörte. Am Wanderparkplatz Hardt ...

mehr