Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Farbkritzelei- Jugendlicher Täter kann festgehalten werden

Löhne (ots)

(sls) Als der Inhaber eines Fahrzeuganhängers am Samstagabend (8.6.) gegen 21.40 Uhr aus seinem, an der Rathausstraße geparkten, Wohnmobil schaute, bemerkte er drei Jugendliche, die sich augenscheinlich an dem Anhänger zu schaffen machten. Da der Anhänger schon mal mit Farbe beschmiert wurde, beabsichtigte er die Jugendlichen anzusprechen. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin die Flucht und der Geschädigte folgte diesen in Richtung Albert-Schweitzer Straße. Einen 14-Jährigen aus Löhne konnte er auf dem Gehweg festhalten. Die beiden weiteren Tatverdächtigen konnten flüchten.

Der 14-Jährige versuchte sich mehrfach aus dem Haltegriff des Geschädigten loszureißen und schlug um sich. Dabei biss er dem Geschädigten in den rechten Oberarm. Nur durch eine Fixierung am Boden konnte die Flucht des 14-Jährigen verhindert werden. Ein weiterer hinzukommender Zeuge konnte die Polizei informieren.

Eine anschließend durchgeführte Nahbereichsfahndung nach den beiden flüchtenden Jugendlichen verlief bislang negativ. Sie werden wie folgt beschrieben:

1.Jugendlicher

- Ca. 180-190cm groß - Schlanke Statur - Rötliche Haare - Schwarze/dunkle Kleidung

2.Jugendlicher

- 170-180cm groß - Dunkle/schwarze Kleidung - Schwarze Haare

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Jugendlichen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Die Bissverletzung des Geschädigten musste anschließend ärztlich im Krankenhaus in Bünde versorgt werden. Der 14-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Großmutter übergeben. An dem Anhänger wurden schwarze und pinke Schriftzüge festgestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell