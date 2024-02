Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2/2: Gesamtbilanz - Europa League in Hamburg - Einsatz der Bundespolizei zur Fußball-Begegnung FK Schachtar Donezk - Olympique Marseille

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 15.02.2024 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit über 100 Einsatzkräften zur An- und Abreiseüberwachung der Fußballspielbegegnung in der Europa League FK Schachtar Donezk - Olympique Marseille im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz.

Zusätzlich wurde die Deutsch-Französische Einsatzeinheit "Daniel Nivel" (DFEE) mit insgesamt 13 Einsatzkräften für dieses Spiel angefordert. Im Oktober 2019 wurde diese Einheit, bestehend aus der französischen Gendarmerie nationale und der deutschen Bundespolizei, gegründet und wird sowohl auf französischem als auch auf deutschem Hoheitsgebiet bei diversen Einsatzlagen hinzugezogen. Die Einheit bestand bei diesem Einsatz aus 10 Angehörigen der Bundesbereitschaftspolizei sowie aus 3 Angehörigen der französischen Gendarmerie nationale.

Am Donnerstag fand um 18:45 Uhr das oben aufgeführte Spiel in der K.O.-Zwischenrunde der UEFA Europa League im Hamburger Volksparkstadion mit ca. 29.000 Zuschauern statt. Es wurden 1.800 Fans aus Marseille, davon 200 Personen als sogenannte Risikopersonen eingestuft, erwartet.

Insgesamt sind mit dem ÖPNV über die Hamburger S-Bahnhöfe rund 9.000 Personen zum Spielort an- und abgereist.

Am S-Bahnhof Othmarschen wurde in der Nachspielphase vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Nach Spielende wurde bei der Abreisephase eine Sonder-S-Bahn, die vom S-Bahnhof Othmarschen direkt zum S-Bahnhof Reeperbahn unter bundespolizeilicher Begleitung mit insgesamt 250 Marseille-Fans durchfuhr, eingesetzt. Zudem wurden 50 St. Pauli-Fans in einer Regel-S-Bahn vom S-Bahnhof Othmarschen in Richtung S-Bahnhof Reeperbahn durch Einsatzkräfte der Landespolizei begleitet.

In der Abreisephase kam es im bahnpolizeilichen Bereich unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Begleitmaßnahmen zu keinem besonderen Vorkommnis.

"Garant für den gelungenen Einsatzerfolg war das enge, geschlossene und gemeinsame Vorgehen zwischen der Landespolizei und der Bundespolizei. Die angeforderte Deutsch-Französische Einsatzeinheit stellte ihren Einsatzwert insbesondere in der Aufklärung, in der Einsatzberatung und in der Kommunikation zu den französischen Fans unter Beweis."

"Durch die Begleitung der Marseille-Fans in der Anreise- sowie Abreisephase wurden mögliche Konfrontationen durch potentiell gewaltbereite Personen verhindert. Das angestrebte Einsatzziel im bahnpolizeilichen Zuständigkeitsbereich konnte mit dem Einsatzkonzept der Bundespolizei erfolgreich umgesetzt werden."

Die bewährte Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften DB AG verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist erst wieder am 16.02.2024 ab 08:00 Uhr telefonisch erreichbar.

