Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mofas entwendet - Polizei stellt 16-Jährigen

Hiddenhausen/Herford (ots)

(jd) Bereits am Samstag (8.6.) fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Dieselstraße in Herford gegen 15.08 Uhr zwei Mofas auf. Eines davon hatte kein Kennzeichen, zudem trug der Fahrer keinen Helm. Der zweite Fahrer trug einen Helm und fuhr die Straße weiter und dann in unbekannte Richtung weiter. Beim Erblicken des Streifenwagens wendete der ohne Helm fahrende, bis dahin Unbekannte sein Mofa und fuhr über das Grundstück eines Mehrfamilienhauses davon. Von dem Grundstück aus fuhr das Mofa über eine Grünfläche und dann auf ein weiteres Grundstück. Sogleich sprang der Fahrer vom Mofa ab und flüchtete in ein Buschwerk. Dort konnte er von den Beamten gestellt werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Herforder. Das Mofa wurde sichergestellt. Zu den Besitzverhältnissen konnte er keine Angaben machen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seinem Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Konrektor einer Schule an der Rathausstraße in Hiddenhausen bemerkte am Montag (10.6.) einen Einbruch: Der oder die bis dahin unbekannten Täter gingen gewaltsam die Tür eines Schuppens auf dem Schulgelände an. Nachdem sie die Tür demoliert hatten und so Zugang zu dem Schuppen erhielten, entwendeten sie daraus zwei Mofas. Letztmalig waren die beiden Fahrzeuge am Freitag, um 13.30 Uhr vor Ort gesehen worden. Die Mofas der Marken Hercules und Tomos haben einen Wert von jeweils rund 1.500 Euro. Diese waren nicht zugelassen, da sie lediglich zu Übungszwecken auf dem Schulgelände genutzt werden.

Beim Abgleich der Fahrgestellnummern des sichergestellten sowie des gestohlen gemeldeten Mofas stellten die Beamten fest, dass es sich um das entwendete Hercules-Fahrzeug handelt. Der Verbleib des Tomos-Mofas ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Daher werden Zeugen gebeten, die im Verlauf des Wochenendes im Bereich der Rathausstraße Hiddenhausen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell