Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl - Mehrere Männer entwenden Zigaretten

Vlotho (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter eines Supermarktes am Mühlenweg fielen am Dienstag (11.6.), um 14.22 Uhr mehrere Männer auf, die das Geschäft betraten. Eine dieser Personen war dem Mann schon aus einem vorherigen Ladendiebstahl bekannt, sodass er die Männer beobachtete. Sie verteilten sich zunächst in dem Geschäft und verständigten sich via Handzeichen. Während ein Mann dann zunächst eine Packung Zigaretten und ein Getränk an der Kasse zahlte und den dortigen Verkäufer ablenkte, steckte ein weiterer Mann diverse Zigarettenpackungen in seine Kleidung. Der Mitarbeiter stellte die Männer daraufhin zur Rede. Die Männer versuchten zu flüchten und die Zigaretten im Wert von knapp 1.000 Euro, die sich in der Kleidung eines Mannes befanden, ließen die Männer dabei zurück. Es gelang dem Mitarbeiter einen der Männer an der Flucht zu hindern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, stellten fest, dass es sich um einen 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt. Er wurde zur Polizeiwache Herford gebracht, wo er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Bei den drei weiteren Männern handelt es ich um etwa 40-55-Jährige, die ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Einer ist etwa 175cm groß, hat graues Haar, einen grauen 3-Tage-Bart und trug eine Brille sowie eine Adidas Jogginghose und eine braun-schwarze Lederjacke. Der Zweite ist rund 200cm groß, hat schwarze kurze Haare, einen grauen Schnurrbart und trug einen blauen Pullover und eine schwarze Weste. Der dritte Mann, der die Flucht vor den Marktmitarbeitern ergriffen hat und der bereits bei vorangegangenen Ladendiebstählen aufgefallen ist, ist rund 175-180cm groß. Er hat glattrasierte dunkle Haare und trug einen dunkelgrauen Pullover, eine blaue Weste und eine dunkle Jogginghose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu einem dieser Männer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

