Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg/A5 - Lkw-Planen aufgeschlitzt

Mahlberg/A5 (ots)

Gleich zweimal beschädigte ein bisher unbekannter Täter, am frühen Sonntagmorgen, auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Mahlberg Ost die Lkw-Planen der dort abgestellten Lastwagen. Die Planen wurden mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, aufgeschlitzt, um sich dadurch Zugang zu der Ladung zu verschaffen. Nur in einem Fall konnte der Täter zwei Packungen Nudeln im Wert von etwa fünf Euro erlangen. Der Schaden an den beiden Planen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro./vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell