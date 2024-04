Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach: Polizei führt Gaststättenkontrollen durch

Rund 9.500 Euro beschlagnahmt

Pfungstadt/Eberstadt/Bickenbach (ots)

Am Dienstagabend (9.4.) führte die Polizeistation Pfungstadt im Zeitraum zwischen 18 und 00.30 Uhr in fünf verschiedenen Gaststätten in Pfungstadt, Eberstadt und Bickenbach überbehördliche Kontrollen in Unterstützung mit dem Hauptzollamt und dem Veterinäramt der Stadt Darmstadt durch.

In einer Lokalität in Pfungstadt leitete der Zoll aufgrund fehlender Stundennachweise ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und setzte ein Bußgeld von 1.200 Euro fest. Das Veterinäramt stellte dort zudem erhebliche hygienische Mängel fest, wie beispielsweise abgelaufene Lebensmittel. Dem Betreiber wurden daraufhin Auflagen erteilt. Er muss nun mit einer kostenpflichtigen Nachkontrolle rechnen.

In einer weiteren Gaststätte in Pfungstadt stellten die Ordnungshüter ungültige Vorrichtungen zur Gewährleistung des Spielerschutzes, sogenannte "OASIS-Anschlüsse", sowie ein ungültiges Sozialkonzept fest. In derselben Gaststätte stellten die Beamten zudem Tabakwaren, welche vom Inhaber nicht vertrieben werden durften, sicher.

In einer Eberstädter Bar blieben zwei Tischspielgeräte und ein Wettterminal ohne Zulassung von den Beamten nicht unentdeckt. Der Betreiber der Bar wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Bei einer Kontrolle in Bickenbach erhärtete sich gegen Mitternacht der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels und der Geldwäsche an vier Geldspielgeräten. Infolgedessen beschlagnahmte die Polizei den Inhalt aus den illegalen Geräten, etwa 9.500 Euro und erstattete Anzeige. Auch hier stellten die Beamten Tabakwaren sicher, welche vom Inhaber nicht vertrieben werden durften.

