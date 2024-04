Erbach (ots) - Am Samstag, 23. März 2024, kurz nach 20.00 Uhr, soll ein 23 Jahre alter Mann, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand, im Bereich einer Sitzgruppe in der Werner-von-Siemens-Straße/Einmündungsbereich "Obere Stadtwiese", von zwei 23 und 25 Jahre alten Männern attackiert worden sein. In der Folge verlor der Angegriffene sein Mobiltelefon. Einer der beiden ...

mehr