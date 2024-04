Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Nach räuberischem Diebstahl/Kripo sucht wichtige Zeuginnen

Erbach (ots)

Am Samstag, 23. März 2024, kurz nach 20.00 Uhr, soll ein 23 Jahre alter Mann, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand, im Bereich einer Sitzgruppe in der Werner-von-Siemens-Straße/Einmündungsbereich "Obere Stadtwiese", von zwei 23 und 25 Jahre alten Männern attackiert worden sein. In der Folge verlor der Angegriffene sein Mobiltelefon. Einer der beiden Tatverdächtigen nahm zunächst das Handy an sich, gab es aber später wieder heraus. Der 23-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu.

Für den Fortgang der Ermittlungen und um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können, suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 34 der Erbacher Kriminalpolizei nun drei wichtige Zeuginnen. Die drei jungen Frauen bzw. Mädchen sollen sich zur Tatzeit an einer anderen Sitzgruppe in der Nähe des Geschehensorts aufgehalten und die Tat beobachtet haben. Sie und etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

