POL-DA: Reinheim: Zaun überwunden und Kamera gestohlen

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (9.4.) hatten es unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Anne-Frank-Straße abgesehen. Sie überwanden gegen 3.40 Uhr die Zäune der Baustelle und schlugen zwei Kameras aus ihren Halterungen. Eine der Beiden konnte von der Polizei wiedergefunden werden. Die andere bleibt als Beute von etwa 250 Euro bislang unauffindbar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sollen sich an das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 wenden.

