POL-DA: Rüsselsheim: Unter Kokain- und Cannabiseinfluss am Steuer

Lützelbach (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend (06.04.) und Montagmorgen (08.04.) versuchten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Hardtstraße zu verschaffen. Sie scheiterten aber offenbar an der gut gesicherten Eingangstür und traten unverrichteter Dinge ohne Beute den Rückzug an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise ...

