POL-DA: Griesheim: Lauter Knall schreckt Anwohner auf

Viernheim (ots) - Am Montag (8.4.) kam es gegen 13.30 Uhr an einem Straßenbahnübergang in Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Opel einer Ludwigshafenerin kollidierte an der "Alten Mannheimer Straße" mit einer Straßenbahn. Hierbei wurden sowohl die 48-jährige Fahrerin, sowie ihr Beifahrer verletzt. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt und der Bahnübergang gegen 14.50 Uhr für ...

