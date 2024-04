Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Viernheim (ots)

Am Montag (8.4.) kam es gegen 13.30 Uhr an einem Straßenbahnübergang in Viernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Opel einer Ludwigshafenerin kollidierte an der "Alten Mannheimer Straße" mit einer Straßenbahn. Hierbei wurden sowohl die 48-jährige Fahrerin, sowie ihr Beifahrer verletzt. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt und der Bahnübergang gegen 14.50 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 9440 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell