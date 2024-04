POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Lastwagen über 50 Prozent überladen/Gestohlene Telefonkabel auf Ladefläche?

Rüsselsheim (ots) - Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten am Sonntagabend (07.04.), gegen 19.00 Uhr, in der Max-von-Laue-Straße einen 18 Jahre alten Autofahrer, der den Motor seines Autos unnötig laut Aufheulen ließ. Er erhielt eine Anzeige. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr