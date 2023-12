Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 22.12.2023, 08:00 Uhr bis Dienstag, 26.12.2023, 10:00 Uhr

Bendorf (ots)

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf 12 Verkehrsunfälle, bei denen drei Personen leichtverletzt wurden. Bei zwei dieser Verkehrsunfälle entfernte sich einer der Unfallbeteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hiervon konnte bereits eine Tat im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen geklärt werden.

Verkehrsunfallflucht mit zwei leichtverletzten Personen - Vallendar, Rheinstraße/Hellenstraße

Am Sonntag, den 24.12.2023, gegen 00:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer mit seinem 16-jährigen Sozius die Rheinstraße (B 42) in Vallendar aus Richtung Heerstraße kommend in Fahrtrichtung Hellenstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich rechts neben dem 17-Jährigen ein bislang unbekannter Motorrollerfahrer, welcher plötzlich und unvermittelt vor dem 17-Jährigen nach links zog, um in die Hellenstraße abzubiegen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Krafträder, in dessen Folge alle Personen und Krafträder zu Fall kamen. Der Motorrollerfahrer stieg anschließend wieder auf seinen Motorroller auf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 17-jährige Leichtkraftfahrer und dessen Sozius wurden durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nur leichtverletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zum flüchtigen Motorrollerfahrer liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Polizei Bendorf bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder dem flüchtigen Motorrollerfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Bendorf/Rhein, Hauptstraße

Am Samstag, den 22.12.2023, gegen 08:15 Uhr touchierte eine 78-jährige Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hauptstraße in Bendorf/Rhein beim Einparken den neben ihr geparkten Pkw einer 62-jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Unfallverursacherin noch vor Ort angetroffen werden, nachdem sie von ihrem Einkauf zurückkehrte. Ihren Pkw hatte sie zuvor in einer anderen Parklücke des Einkaufmarktes abgestellt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Strafanzeigen

Zwei Pkws beschädigt - Niederwerth, Landrat-Jost-Straße

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 24.12.2023, 21:00 Uhr bis Montag, den 25.12.2023, 09:45 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Pkws beschädigt, welche in der Landrat-Jost-Straße abgestellt waren. An beiden Pkws wurden die vorderen Scheibenwischer verbogen oder abgebrochen. Der hierdurch entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Die Weihnachtsfeiertage verliefen im Dienstgebiet der PI Bendorf aus polizeilicher Sicht insgesamt sehr ruhig.

