Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Widerstand nach Alkoholfahrt/Beamte verletzt

Lampertheim (ots)

Am Dienstagabend (09.04.) wurde durch einen Zeugen ein Transporter gemeldet, dessen Fahrer gegen 19.30 Uhr bei Bürstadt in Schlangenlinien unterwegs war. Das Fahrzeug konnte anschließend in Lampertheim in der Hofheimer Straße gestoppt werden. Hierbei fiel den Beamten auf, dass plötzlich eine andere Person auf dem Fahrersitz saß als zuvor und die fünf Männer im Innenraum offenbar die Sitzpositionen gewechselt hatten.

Der eigentliche Fahrer wurde daraufhin aufgefordert aus dem Transporter zu steigen. Der 32-Jährige weigerte sich aber und sowohl er, als auch seine Mitfahrer leisteten erheblichen Widerstand. Erst nach Androhung von Pfefferspray konnte der 32-Jährige zum Aussteigen bewegt werden. Es konnte über eine Promille bei ihm Atemalkoholgehalt festgestellt werden. Bei der anschließenden Festnahme zur Durchführung einer Blutentnahme kam es erneut zu Widerstandshandlungen aller Männer. Nun setzten die Ordnungshüter Pfefferspray ein. Zwei Beamte wurden im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Gegen alle Beteiligte erstattete die Polizei Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell