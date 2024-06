Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Diebsstähle auf dem Friedhofsgelände, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnissen entwendeten bislang Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 05.06.2024 und Samstag, 08.06.2024, montierte Metallstatuen, diverse Skulpturen und Vasen von Grabstätten in der Kapelwindeckstraße/Hinterfeldweg Straße . Die entrissenen Gegenstände konnten alle in einem Gebüsch wiedergefunden werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden an den Gräbern kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bislang sind insgesamt vier Grabstätten betroffen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Rufnummer 07223 99097-0 erbeten. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell