POL-OG: Zell am Harmersbach - Mann mit Fahrrad, Besitzer gesucht

Baden-Baden (ots) - Am Sonntagnachmittag war der Fahrer eines Mazda auf der B3 von der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Süd in Richtung Rastatt unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 9617 bog der Mazda-Fahrer nach links in Richtung Sandweier ab. Nach etwa 50 Meter bog der Mazda erneut nach links in eine Nebenstraße ab. In diesem Moment fuhr ihm ein Motorrad hinten auf. Der 60-jährige Fahrer einer Yamaha stürzte ...

