Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Unfallverursacher flüchtig

Lippe (ots)

Am Samstag gegen 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Adolf-Meier-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 42-jähriger Detmolder stellte seinen VW-Tiguan in einer Parklücke unmittelbar vor dem Eingang zum Geschäft ab. Als er gegen 13:15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, wurde er von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen. Dieser hatte beobachtet, wie ein Wohnmobil ziemliche nahe an dem abgestellten Tiguan vorbeigefahren ist. Anschließend nahm der Zeuge die frischen Unfallspuren an der Fahrzeugfront des abgestellten PKW wahr. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Wohnmobils gemerkt. Ermittlungen müssen nun ergeben, ob es für die Verursachung des Schadens in Frage kommt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell