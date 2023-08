Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Grauer VW Golf beschädigt

Geldern (ots)

Am Dienstag (22. August 2023) zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Tiefgarage am Südwall einen grauen VW Golf. An der hinteren, rechten Fahrzeugseite stellte der Halter des Wagens einen frischen Unfallschaden fest und meldete diesen der Polizei, denn der Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet. Die Beamten sicherten mit Hilfe einer Spurenfolie Lackanhaftungen des verursachenden Fahrzeuges an den Beschädigungen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können. Hinweise werden von der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen. (ms)

