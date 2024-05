POL-HOM: Brandstiftung in Homburg

Bexbach (ots) - In der Nacht vom 30.04.2024 auf den 01.05.2024, vermutlich zwischen 02:45 Uhr und 04:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Marienstraße in Bexbach-Höchen. Ein bislang unbekannter Verursacher befährt mit seinem Fahrzeug die Marienstraße in Fahrtrichtung Saar-Pfalz-Straße. In Höhe des Anwesens 11 A kollidiert dieser, vermutlich beim Vorbeifahren, mit der linken Fahrzeugseite eines in ...

