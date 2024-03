Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in ein Geschäftsgebäude

Am Wochenende kam es im Neuen Weg in Norden zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. In der Zeit von Freitag 17 Uhr bis Montag 7.30 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter in ein Nebengebäude ein und entwendeten Diebesgut mit einem Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Freitagvormittag kam es in der Zeit von 7.15 Uhr bis 11.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Andreastraße in Aurich. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohngebäude und entwendeten hierbei Schmuck mit einem Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich. Personen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntagnachmittag kam es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 16 Uhr im Hoheberger Weg in Aurich zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs. Ein unbekannter Täter durchtrennte gewaltsam das Kettenschloss eines schwarzen Pedelecs des Herstellers Bulls, welches bei einer Gaststätte stand, und entwendete das Rad im Anschluss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941 606215 entgegen.

