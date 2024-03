POL-AUR: Bensersiel - Einbruch in das Strandportal

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Friedeburg - Unfallflucht In Friedeburg hat sich am Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Straße Am Mittelthranacker im Vorbeifahren einen schwarzen Ford Focus. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Zu dem Unfall kam es zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag 15.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen. Rückfragen ...

