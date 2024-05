POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Bexbach (ots) - Am Abend des 30.04.2024 kam es in einem Mehrparteienanwesen in der Frankenholzer Straße in Bexbach zu einem Brandgeschehen in einem Waschraum im ersten Obergeschoss. Die im Anwesen befindlichen Anwohner blieben unverletzt und konnten sich bereits vor Erscheinen der Rettungskräfte rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch den Brand und die ...

mehr