Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vor einem Wohnhaus brennen zwei Fahrzeuge vollständig aus; Hakenkreuze auf Spielplatz und Zwei Einbrüche in Neuberg: Zeugen gesucht

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vor einem Wohnhaus brennen zwei Fahrzeuge vollständig aus - Langenselbold

(cb) Zwei nebeneinander geparkte Fahrzeuge, welche im Weinbergring standen, brannten am Freitagmorgen komplett aus. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer gegen 3 Uhr im Heck eines Fahrzeuges aus und griff auf das danebenstehende Auto über. Ein grauer Nissan sowie ein schwarzer Golf brannten daraufhin komplett aus. Bei den Hausbewohnern des Mehrfamilienhauses wurde vermutlich durch die unbekannten Täter geklingelt, woraufhin die Bewohner auf die brennenden Autos aufmerksam wurden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die hinzugerufene Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers auf eine benachbarte Hecke. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler des Fachkommissariats gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Zwei Einbrüche in Neuberg: Zeugen gesucht - Neuberg

(cb) Dreiste Langfinger waren am Donnerstag in Neuberg unterwegs und sind in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. Bei dem ersten Einbruch haben sich die Täter, zwischen 8.35 und 20.20 Uhr, gewaltsam an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hanauer Straße (10er Hausnummern) im Ortsteil Ravolzhausen zu schaffen gemacht und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas geklaut haben ist derzeit noch nicht bekannt. Sie verursachten jedoch einen Schaden von etwa 200 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich am Donnerstagabend im Neuberger Ortsteil Rüdigheim im dortigen Birkenweg (einstellige Hausnummern). Auch hier gelangten die bis dato unbekannten Täter über die rückwärtige Hausseite auf einen Balkon, wo sie gewaltsam ein Fenster öffneten und ins Haus gelangten. Das Obergeschoss wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Hier nahmen die Langfinger diversen Schmuck, eine Armbanduhr und mehrere Handtaschen mit sich. Nachbarn konnten, gegen 20.50 Uhr, eine dunkel gekleidete Person beobachten, wie diese über einen nahegelegenen Feldweg in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo-Hotline in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Hakenkreuze auf Spielplatz - Maintal/Hochstadt

(jm) Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag eine Parkbank sowie eine Kinderwippe auf einem Spielplatz in der Straße "Maulbeerweg" jeweils mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ein Mitteiler hatte die Farbschmiererei festgestellt und die Polizei per Online-Wache informiert. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 23.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

