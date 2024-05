Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 30.04.2024 auf den 01.05.2024, vermutlich zwischen 02:45 Uhr und 04:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Marienstraße in Bexbach-Höchen.

Ein bislang unbekannter Verursacher befährt mit seinem Fahrzeug die Marienstraße in Fahrtrichtung Saar-Pfalz-Straße. In Höhe des Anwesens 11 A kollidiert dieser, vermutlich beim Vorbeifahren, mit der linken Fahrzeugseite eines in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Touran.

Der Unfallverursacher verlässt in der Folge unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Homburg sucht nun Zeugen des Unfalles und bittet darum, dass sich Personen mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) melden.

