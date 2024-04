POL-PPKO: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Radverkehr" in der Koblenzer Innenstadt

Koblenz (ots) - Am heutigen Mittwoch, 10.04.24, wurde der Polizei gegen 08.40 Uhr eine verletzte und blutende Frau in der Hauptstraße in Weißenthurm gemeldet. Zum derzeitigen Stand ging der Körperverletzung ein Streit voraus. Die Frau befindet sich auf dem Weg in ein Krankenhaus, der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Eine Gefahr für andere Personen ...

mehr