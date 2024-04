Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen in Weißenthurm nach Körperverletzung

Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch, 10.04.24, wurde der Polizei gegen 08.40 Uhr eine verletzte und blutende Frau in der Hauptstraße in Weißenthurm gemeldet. Zum derzeitigen Stand ging der Körperverletzung ein Streit voraus. Die Frau befindet sich auf dem Weg in ein Krankenhaus, der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Eine Gefahr für andere Personen besteht nicht. Zur Zeit laufen die Einsatzmaßnahmen der Polizei Andernach sowie der Kriminalpolizei Koblenz, weshalb die Hauptstraße sowie umliegende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden mussten.

Über den Verletzungsgrad der Frau ist derzeit nichts bekannt, ebenso wenig über das Motiv des Täters.

Von Rückfragen bitten wir zum derzeitigen Stand abzusehen, es wird nachberichtet.

