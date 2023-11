Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Pkw bei Unfall beschädigt

Kaarst (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Kaarst verursachte am Sonntag (26.11.), gegen 17:10 Uhr, nach ersten Erkenntnissen einen Unfall mit insgesamt fünf Pkw.

Aus noch nicht ermittelten Gründen hat sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, als sie die Girmes-Kreuz-Straße in Fahrtrichtung Rheinstraße befuhr. Nach ersten Erkenntnissen ist sie zunächst in Schlangenlinien und dann quer über die Gegenfahrbahn in einen geparkten Pkw gefahren. Dieser wurde vom Kollisionspunkt etwa 12 Meter entlang der Gegenfahrbahn geschoben bis dieser in einen weiteren, ebenfalls geparkten PKW stieß.

Durch diesen Zusammenstoß wurden zwei dahinter geparkte ineinandergeschoben.

Die 64-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw der Kaarsterin sowie drei weitere Fahrzeuge wurden stark beschädigt, an einem weiteren Fahrzeug kam es zu kleineren Schäden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell