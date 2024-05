Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240514.4 Brunsbüttel: Einbrecher verzweifeln an Verkaufsautomat

Brunsbüttel (ots)

Vom 11.05.2024 auf den 12.05.2024 versuchten Unbekannte einen Automaten in der Koogstraße aufzubrechen. Sie verursachten hohen Sachschaden. Zwischen den Abendstunden des 11.05.2024, 20:00 Uhr bis zur Mittagszeit am 12.05.2024 machten sich Unbekannte erfolglos über einen Verkaufsautomaten her. Vorab verdrehten sie zwei Kameras, die den umliegenden Bereich des Automaten filmen, zur Seite. Dann schlugen die Täter wiederholt auf die Glasscheibe des "Snackautomaten" ein. Hier waren zwei Einschlaglöcher erkennbar. Im weiteren Verlauf hebelten sie an den Seiten und der Tür des Objekts ihrer Begierde. Ein Öffnen der Tür, um an die dahinter befindliche Geldkassette zu gelangen, schafften sie indes nicht. Insgesamt entstand durch das Wüten ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940.

