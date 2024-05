Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240514.1 Wulfsmoor: Versuchter Einbruch auf Resthof - Zeugen gesucht

Wulfsmoor (ots)

In der Nacht vom 12.05.2024 auf den 13.05.2024 ereignete sich ein versuchter Einbruch bei einem Resthof in Wulfsmoor. Zwischen 23:00 Uhr am 12.05.2024 bis um 10:00 Uhr am Morgen des 13.05.2024 versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einem bäuerlichen Anwesen im Amselweg zu verschaffen. Hierzu hebelten sie wiederholt am Rahmen der Haustür. Die Täter scheiterten beim Versuch die Tür zu überwinden, verursachten aber Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Itzehoe unter 04821-6020 entgegen.

